Duik in de geschiedenis van Etten met het boek kasteel Hof van den Houte en zijn bewoners

ETTEN-LEUR - Tien jaar snuffelen in archieven resulteerde in ‘De geschiedenis van Kasteel Hof van den Houte en zijn bewoners’. Auteur Maarten Bicknese overhandigde gisteren de eerste exemplaren van het boek, ter ere van het 75-jarig jubileum van Heemkundekring Jan uten Houte, aan voorzitter Piet Paantjens en wethouder Ger de Weert.

In het boek worden de wederwaardigheden van bewoners en het somtijds felbevochten bezit van het kasteel Hof van den Houte beschreven over een periode van 500 jaar, die begon met de familie Uten Houte. Dat kasteel, weliswaar bescheiden maar compleet met torens, slotgrachten en ophaalbrug stond waar nu het winkelhart ligt. De geschiedenis eindigt na het vertrek van de Franse soldaten in de tijd van Napoleon. Zij lieten het kasteel uitgewoond achter en de toenmalige eigenaar liet het in 1816 slopen.

De nieuwsgierigheid van oud-biologiedocent Bicknese (69) naar de geschiedenis van Jan uten Houte werd veertig jaar geleden al geprikkeld toen zijn stamboomonderzoek die naam tevoorschijn toverde. ,,Maar van de Bredase tak” moet hij toegeven.

Tien jaar geleden begon zijn feitelijke zoektocht naar de geschiedenis die hem van archieven in Den Haag via Brabant tot in Brussel voerden met een grote puzzel aan tekeningen, beschrijvingen, reparatierekeningen en rechtszaken.

Een van de oudste van Noord-Brabant

Het resultaat werd een eerbetoon in boekvorm aan Heemkundekring Jan uten Houte, een van de oudste van Noord-Brabant, die in 1947 werd opgericht en op 11 mei 2022 zijn 75-jarig bestaan viert. De overhandiging van het jubileumboek vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in hotel-restaurant het Witte Paard. Zanggezelschap Ex Ligno (Uten Houte) voegde er een middeleeuws muzikale noot aan toe.

Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van dit Ettense kasteel kan gaan luisteren naar de lezing van Bicknese op 2 november in café zaal Roeloffs in Leur en op 3 november in wijkgebouw De Linde in Etten. Het boek zal daar en in de boekhandels te koop zijn.

Volledig scherm Maarten Bicknese verzorgt een lezing voorafgaand aan de boekoverhandiging. © Pix4Profs-Ron Magielse