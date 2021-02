Dubbeltje extra voor koffie in Etten-Leurse wijkgebouwen: ‘Meer is niet verantwoord’

ETTEN-LEUR - Met pijn in het hart gaan ze de bezoekers van de wijkgebouwen een dubbeltje extra vragen voor een kopje koffie of thee. Want meer is niet verantwoord én onnodig, blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het bestuur van wijkgebouw De Linde in Etten-Leur.

Etten-Leur moet bezuinigen, ook op het buurt- en welzijnswerk . Maar daar kwam nog iets bij: de plaatselijke horeca zou zich beklaagd hebben over het feit dat de koffie en thee in de gesubsidieerde buurthuizen wel érg laag was in verhouding tot de prijzen die de horeca hanteert. Oneerlijk, luidde het oordeel.

Verlies-verlies-situatie

,,Dan blijven veel mensen weg en bovendien: ,,Onze klanten zijn hele andere dan de mensen die naar een ‘gewoon’ café of restaurant gaan. Dus de horeca schiet er niks mee op als wij onze prijzen verhogen en de gemeenschap wordt er ook niet rijker van.” Een verlies-verlies-situatie derhalve.

Kwetsbaar

Dirkx wilde zijn visie bevestigd zien en gaf opdracht tot onderzoek, dat werd uitgevoerd door vijf studenten van de Hogeschool Rotterdam. Zij brachten onder meer in kaart wat het inkomen is van de bezoekers van de wijkgebouwen, hoeveel armoede er heerst en hoeveel mensen in de categorie ‘kwetsbaar’ vallen.

Het onderzoek is inmiddels afgerond. De resultaten bevestigen wat Dirkx al dacht: ,,Een belangrijk deel van onze doelgroep heeft niks te makken, veel mensen hebben alleen AOW of een beperkt pensioentje, zijn financieel of anderszins kwetsbaar, kortom: een compleet andere doelgroep dan de mensen die in de reguliere horeca.”

,,Conclusie is dat we voorzichtig moeten zijn met het verhogen van de prijzen als we onze rol in de wijken willen behouden. Mensen kunnen hier komen om elkaar te ontmoeten, bezig te zijn, we voorkomen dat mensen alleen thuis zitten en vereenzamen”, vervolgt Dirkx.

Weggegooid

Vanwege de gevolgen van corona (veel voorraad moest weggegooid worden) hebben de besturen van De Linde en Ut Praotuis wel besloten koffie- en theeprijzen met tien cent te verhogen naar 1,15 euro. Deze twee wijkgebouwen in de gemeente zijn verzelfstandigd, De Gong en Den Drempel zijn gebouwen van de gemeente. De prijsverhoging gaat in ‘zodra we weer open mogen', zegt Dirkx.