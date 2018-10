Dubbel feest bij Kerstcircus in Etten-Leur

Theater­voor­stel­ling De Kolonel ‘How to manage Elvis’ gaat in Et­ten-Leur in première

14:21 ETTEN-LEUR - In het Turfschip in Etten-Leur is zaterdag 27 oktober vanaf 20.30 uur de voorstelling De Kolonel 'How to manage Elvis’ te zien. Het vertelt de levensgeschiedenis van Dries van Kuijk uit Breda, die later bekend werd als colonel Tom Parker, de manager van Elvis Presley.