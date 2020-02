Drukte op eerste Leutmarkt Etten-Leur: ‘De kosten heb je er zo uit’

ETTEN-LEUR - De eerste Leutmarkt in Etten-Leur trok zaterdag een hoop carnavalvierders naar het winkelcentrum. In ongeveer zestig standjes kon je je tweedehands carnavalsspullen te koop aanbieden. Het hele winkelcentrum was daarmee goed gevuld en er hing meteen al een carnavaleske sfeer. Een van de standhoudsters liet zich begin van de middag al tevreden uit: “Al lekker verkocht hoor. En de kosten zijn heel laag. Vijf euro voor een kraam, vijf euro voor een rek. Dat heb je er zo uit.”

Monica Bolleboom uit Etten-Leur komt net aan en begint meteen te zoeken. “Iets speciaals? Nou, niet echt. Ik kijk wel even wat er allemaal tussen hangt. Ik werk met carnaval, mijn dochter heeft net een café gekocht en dat is met carnaval al open. Dan help ik haar. Wacht, een Dorustruitje, dat moet ik wel hebben”, zegt ze en zoekt verder. Twee jonge vrouwen lopen de hele markt af en nemen alle tijd om bij de kramen te kijken.

“Wij komen uit Breda. Lekker snuffelen tussen alle kleren, dat doen vrouwen graag”, lacht een van hen. Haar vriendin vult aan: “We zagen de markt aangekondigd op de Facebookpagina van het winkelcentrum. Dus wij hierheen. Geen idee wat we tegenkomen, we zoeken niet echt iets speciaals. Maar er is zo veel, dat we vast dingen tegenkomen die we leuk vinden.” “Als het maar in de goede maat is, daar moet je wel op letten”, besluit de ander.