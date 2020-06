Drukkerijmuseum weer open, met looproutes en maximaal vijftien bezoekers

Ruimere openingstijden

,,We zijn te klein om dertig mensen te ontvangen; vijftien is voor ons het maximum en die verdelen we dan in drie groepen van vijf. Onze bezoekers moeten vanwege alle maatregelen wel minimaal één dag van tevoren reserveren. We hebben onze openingstijden verruimd zodat nu in overleg ook ’s morgens en in het weekend een bezoek kan worden gepland. Zo hopen we onze bezoekers beter van dienst te kunnen zijn”, zegt De Rijck.