Druk op huurmarkt Etten-Leur blijft hoog: ‘Schaarste eerlijk verdelen’

Het document bevat, zoals elk jaar, een aantal concrete afspraken tussen deze partijen. Zo moeten er nog in het eerste kwartaal van 2021 gesprekken komen over de mogelijkheden voor een time-outvoorziening in Etten-Leur: plekken waar mensen in acute psychische nood kort kunnen verblijven, om te voorkomen dat problemen op hun normale woonplek uit de hand lopen. Er zijn ook afspraken over het slimmer inrichten van projecten die betalingsproblemen moeten voorkomen en over nog te bouwen huurwoningen.

Lange wachttijden

Maar het interessantst aan deze prestatie-afspraken zijn het licht dat ze werpen op wat de grootste opgave op de huurmarkt lijkt: het hanteerbaar houden van de enorme druk op de markt. De wachttijden voor mensen die een huurwoning zoeken blijven lang - en daar lijkt voorlopig weinig aan te veranderen. In het document dat de gemeente, Alwel en de HBV vorige week ondertekenden wordt gesproken over een ‘rechtvaardige verdeling van de schaarste’.

Die druk is niet alleen hoog omdat veel mensen een woning zoeken, maar ook omdat de bestaande woningvoorraad niet altijd goed aansluit bij het type woningen dat nu nodig is. Ook Etten-Leur vergrijst; het aantal een- en tweepersoonshuishoudens blijft mede daardoor toenemen. Omdat senioren alleen met een zware zorgbehoefte nog terecht kunnen in zorgcentra, blijven er bovendien veel meer ouderen dan voorheen zelfstandig wonen. Daarvoor hebben zij vaak wel een woning nodig die bij hun situatie past.

Quote Die druk is niet alleen hoog omdat veel mensen een woning zoeken, maar ook omdat de bestaande woningvoor­raad niet altijd goed aansluit bij het type woningen dat nu nodig is

Visie

Alwel heeft in de bestaande plannen voor de bouw van 275 nieuwe huurwoningen al rekening gehouden met die veranderende woningbehoefte. Maar dan nog lijkt het tekort aan betaalbare huurwoningen de komende jaren groot te blijven. In de prestatie-afspraken staat dat de betrokken partijen in 2021 een visie willen ontwikkelen om die problematiek in de jaren daarná binnen de perken te houden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door tijdelijke woningen te creeëren voor spoedzoekers (in 2021 moeten er daarvan al minstens twintig komen), maar ook door met ‘doorstroomplannen’ te zorgen dat mensen niet te lang blijven hangen in huurwoningen die eigenlijk voor een andere doelgroep bestemd zijn.