Dronken bestuurder veroorzaakt ongeval en laat auto achter op A58 bij Etten-Leur

Hoe een opgewekte Indiase duizend­poot haar weg vond in Brabant

9 maart ETTEN-LEUR - Haar jeugd in India was in een aantal opzichten ongebruikelijk, net als haar leven nu in Etten-Leur. Ze geeft kookworkshops, richtte een Lach Club op, verleidt plaatsgenoten tot duurzamer gedrag en zet zich als vrijwilliger in voor allerlei organisaties. Rajitha Kanchenapalli (41) laat zich niet zomaar in een hokje stoppen.