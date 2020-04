Drone SBS filmt succesvolle corona-actie ‘met ELkaar’ in Etten-Leur

Voor wie moeite heeft met taal of computers, wordt de wereld nu wel erg klein

11 april ETTEN-LEUR - Corona eist levens, zet zekerheden op losse schroeven en snijdt in onze gewoontes. Meer dan ooit hebben we behoefte aan menselijk contact en goede informatie. Maar: voor sommige mensen zijn die dingen juist nu onbereikbaar. Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur reikt mensen daarom een helpende hand.