Drive-in Etten-Leur: klassieke films en auto’s

ETTEN-LEUR - Nog even snel een doekje over de binnenkant van de voorruit en klaar. Benjamin Uittenbogaard uit Nieuw-Vennep en zijn vriendin Jessica Bakker uit Den Bosch zitten in hun knalrode Golf cabrio, mooi op tijd voor het begin van ET.

Wacht, nog even een frisje en een bak popcorn, en de film kan beginnen. Bij verkeersschool Blom aan de Hoevenseweg in Etten-Leur trapte de drive-in bioscoop het weekend af. Onder het ledscherm van zo’n 20 vierkante meter stond een mintgroene Cadillac uit de jaren ‘50, die beter paste bij de tweede film van de avond: Grease. Wat dat betreft pasten het rode Golfje en Spielbergs ET ook prima bij elkaar: generatiegenoten.

“Wij vinden een drive-in bioscoop gewoon heel gaaf”, straalt Bakker, “en we hebben er ook de auto voor. De films die ze draaien, zijn ook echte klassiekers.” Haar vriend is een kennis van een van de organisatoren, vandaar de redelijk verre rit uit Oost-Brabant naar het westen. “Dit is toch superleuk?”, zegt hij. “En wij vinden het vooral lekker om er weer eens uit te zijn, na alle binnen zitten door die corona.”

Herbie

Een rijtje naar achteren staat een replica van Herbie, de bekende VW Kever uit de Disneyfilms. De vriendinnen Eva Manniën en Sheela Peeters zijn met het autootje op hun inmiddels derde drive-in movie beland. Manniën: “Volgens mij was drie jaar geleden op vliegveld Seppe de eerste. We vinden dit heel gaaf om te doen.” Peeters komt toch ook voor de film: “Jaaa, jeugdsentiment. Die film doet echt wat met je.” Overigens waren de dames, beiden 29, nog niet op deze aarde toen ET hem in 1984 alweer verliet.

Op de film kwamen ongeveer 15 auto’s af. Niet bepaald top, maar organisator Aimé van de Reijt uit Etten-Leur uit zich niet ontevreden: “De verkoop is nog niet zo lang geleden gestart. En dit is de eerste film van de avond. Grease begint om tien uur, dan is het donker en heb je dat échte sfeertje van een ouwe Amerikaanse drive-in. Dan staan er ruim vijftig auto’s op het terrein.”

Voor zaterdag (Days of Thunder, 19.30 uur en The Blues Brothers, 22.00 uur) zijn nog kaartjes beschikbaar. Dat geldt ook voor Broer Konijn en de Grand Prix van Oostenrijk op zondag.