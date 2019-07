Drie weken lang buitenspelen bij Jeugdland Etten-Leur

Tafelvoetbal spelen, pannenkoeken en friet bakken, timmeren en zagen. Al 53 jaar kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar tijdens de zomervakantie terecht bij Jeugdland. “En dat zonder elektronische spellen”, zegt voorzitter Corry Roovers. “Dat mogen ze thuis doen. Ze zijn hier echt om buiten te spelen.”

Daarvoor staan op het terrein meerdere tenten waar de kinderen verschillende dingen kunnen doen. Een spelletjestent, een kooktent, een knutseltent. “Daarnaast kunnen ze ook hutten bouwen met pallets. We proberen ook om afwisselende activiteiten op ons terrein te organiseren. Denk aan een groep motors of rallyauto’s die de kinderen uitgebreid kunnen bekijken, meestal komt er ook een ambulance of brandweerwagen... Dat vinden die kinderen helemaal fantastisch.”

Veiligheid

Aan Jeugdland is het afgelopen jaar niet veel veranderd, zegt Roovers. “Wel hebben we onze waterglijbaan moeten aanpassen. Die voldeed blijkbaar niet meer aan de veiligheidseisen, waardoor we niet meer verzekerd waren als er iets zou gebeuren. De zijwanden moesten bijvoorbeeld worden verhoogd. Nu mogen we de glijbaan van zo’n drie meter hoog wel weer gebruiken, dat is natuurlijk leuk voor in de warme dagen.”

Jubilarissen

Jeugdland telt zo’n zestig vrijwilligers, tien daarvan vieren dit jaar een jubileum. “Daar zitten vrijwilligers tussen die dit jaar tien of wel veertig jaar bij Jeugdland zitten. Dus we hebben veel vrijwilligers die hier blijven plakken! Hoe dat komt? Ik denk toch wel het sfeertje wat hier hangt. Daarnaast blijven we het hele jaar contact met elkaar houden, zo hebben we een nieuwjaarsborrel en evalueren we na Jeugdland ook met elkaar.”