Drie voetbalvelden vol zonnepanelen op bedrijfsdak in Etten-Leur

Het bedrijf bouwde vorig jaar een nieuwe hal aan de Hermelijnweg in Etten-Leur en legde het dak vol zonnepanelen. ,,Deze hal heeft een dakoppervlak van 17.000 vierkante meter: het zou zonde zijn daar geen gebruik van te maken”, zegt eigenaresse Henriëtte Timmermans. ,,Bij de bouw van de hal is rekening gehouden met het gewicht van de zonnepanelen.”

Op papier moet dit ‘zonnedak’ 1,7 MW (megawatt) aan elektriciteit op kunnen wekken, zegt Jan Verhoeven, CFO van Axell Group. ,,Daarvan zullen wij voorlopig maximaal 0,4 MW zelf consumeren, is onze inschatting. Verreweg de meeste stroom van deze panelen zullen we dus terugleveren aan het elektriciteitsnet.”

,,Minder energie verbruiken en energie zelf opwekken is niet alleen duurzamer; het is uiteindelijk ook financieel interessant, om het op deze manier aan te pakken.”

De zonnepanelen bij Axell wekken overigens al sinds begin april stroom op. Toch vestigde het bedrijf er pas deze week de aandacht op. Timmermans: ,,We wilden eigenlijk een feestelijk tintje aan de ingebruikname geven, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Dat feestje kan er voorlopig nog niet komen, maar we wilden nu toch met dit nieuws naar buiten. We zijn namelijk best trots op onze panelen.”