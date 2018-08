Drie verdachten schietpartij Etten-Leur blijven in cel, drie naar huis

ETTEN-LEUR - Drie verdachten van het schiet- en steekgeweld in Etten-Leur blijven langer in de cel zitten. De rechter-commissaris in Breda heeft dat dinsdag besloten. Van een vierde verdachte werd de verzekering rechtmatig bevonden, maar hij mocht naar huis.

Volledig scherm Onderzoek in Etten-Leur. © Perry Roovers - MaRicMedia

Eerder liet de politie al twee verdachten vrij: de 35-jarige man die afgelopen weekeinde gewond raakte bij het schiet- en geweldincident in zijn flat aan de Havik. De andere is de bewoner van het huis aan de Putter bij wie het tweede, zwaargewonde slachtoffer is opgevangen. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat de vrij gelaten personen verdachten blijven.

Avondje stappen

Advocaat Mark Broere is opgelucht over de vrijlating. Zijn cliënt Samir is volgens hem alleen slachtoffer. De man woont aan de Havik en heeft verklaard dat hij na een avondje stappen zaterdagmorgen thuis is overvallen door vermoedelijk vier personen, onder wie de vrouwelijke verdachte (29).

Quote Zijn vriend kreeg mot met ze. Een half uurtje nadat mijn cliënt thuis was afgezet, stonden die lui bij hem voor de deur Marc Broere

Buurtbewoners en zegslieden uit het criminele circuit gaan uit van een conflict of een overval in de drugswereld. Volgens advocaat Broere was er bij zijn cliënt in de woning echter niets te halen. Hij zegt dat Samir en een vriend het groepje aanvallers die avond waren tegen gekomen in een café in Etten-Leur. ,,Zijn vriend kreeg mot met ze. Een half uurtje nadat mijn cliënt thuis was afgezet, stonden die lui voor de deur.''

Bij de confrontatie kreeg de bewoner van de Havik een automatisch vuurwapen op zijn hoofd gericht dat hij afweerde, aldus Broere. Het wapen ging af maar de bewoner werd niet getroffen. Hij werd wel geslagen en gestoken, aldus de raadsman.

Voormalig politieman