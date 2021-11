Drie horecazaken in Etten-Leur vrijdag langer open uit protest tegen ‘avondlockdown’

Castel is de uitbater van The Mayor, de Scandal Bar en pannenkoekenhuis De Hoge Neer. Hij wil mensen tot 20.00 uur toelaten in die zaken en gasten tot uiterlijk middernacht laten blijven. Onder de huidige coronamaatregelen moeten alle horecazaken eigenlijk om 20.00 uur leeg zijn. ,,We laten dus niet méér mensen toe dan volgens de regels mag: ze mogen alleen langer blijven. Verder houden we ons aan alle regels, zoals de controle van QR-codes.”