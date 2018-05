Drie historische graven erbij in Etten-Leur

Christiaan Jacobus Maria Mol wordt 17 augustus 1892 geboren in De Heen. Hij overlijdt op 86-jarige leeftijd in Oisterwijk, maar ligt begraven in Etten-Leur waar hij benoemd is tot ere-burger. Dokter Mol was een bekende huisarts in Etten, waar hij van 1917 tot 1947 een praktijk had. Tijdens de oorlog was hij actief in het artsenverzet. Hij bekleedde diverse functies in de volksgezondheid, met name in katholieke organisaties zoals het Wit-Gele Kruis. Mol was ook mede-oprichter van de Landelijke Huisartsenvereniging. Tien jaar lang, van 1946 tot 1956, was hij volksgezondheidsspecialist van de Katholieke Volkspartij (KVP) in de Tweede Kamer. Na een oogoperatie legde hij zijn werk voor de Tweede Kamer neer. In 1974 kreeg hij een eredoctoraat aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.