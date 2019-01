Drie gebieden bij Etten-Leur gaan samen als Noordrand Midden ‘natte natuurparel’ vormen

Het is de bedoeling dat de gebieden Weimeren, Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken samen één natuurnetwerk gaan vormen. Het gebied staat bekend als een van de natte natuurparels van Brabant. Het wordt een onderdeel van het landelijke natuurnetwerk, dat deels bestaat uit bestaande en deels nieuwe natuurgebieden.

Verplaatsen

Die zijn met elkaar verbonden door ecologische verbindingszones, waardoor dieren zich makkelijker tussen de verschillende gebieden kunnen verplaatsen. Ook moet de waterhuishouding in het gebied op de schop genomen worden. Dat is nodig om de gewenste natuurontwikkeling in het gebied mogelijk te maken.

Bij de uitvoering van het project werken de provincie, waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer samen. Er waren in 2010 ook al plannen om Noordrand Midden te vormen maar dat werk werd stilgelegd in het najaar van 2011. De reden was dat de rijksbijdrage voor het maken van natuurgebieden toen plotseling stopgezet werd. Dat het project nu opnieuw opgepakt wordt is mede mogelijk door subsidie van het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant.

Hinder

Als eerste stap worden nu de benodigde gronden aangekocht - voor zo ver dat al niet gebeurd toen er in 2010 voor de eerste keer werk gemaakt werd van de ontwikkeling van het gebied . Hoe lang het verwerven van grond gaat duren heeft onder meer te maken met de vraag in hoeverre de huidige eigenaren bereid zijn om mee te werken.

In de tussentijd gaan de partijen die de uitvoering van het natuurproject voor hun rekening nemen gewoon door met het uitwerken van de plannen. Na het kiezen van een aannemer kan de uitvoering van de plannen beginnen. De verwachting is dat dit hinder kan geven in het gebied. Betrokkenen worden vooraf ingelicht over mogelijke overlast.

Informatie-avond