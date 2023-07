Dreiging sluiting 134 jaar oud café maakt veel los in Leur, ook politiek roert zich nu: ‘Zoek een oplossing’

Hoe deze NAC-aan­winst in de voetsporen van leermees­ter Stijn Vreven wil stappen

De beer is los voor Jan Van den Bergh (28). De centrale verdediger kwam afgelopen week de gelederen van NAC versterken en maakte in het oefenduel met de Zundertse selectie (0-13) zijn eerste meters in het geel-zwart. Na afloop verklaarde de Belgische centrale verdediger zijn keuze voor de Bredanaars en openbaarde hij zijn warme relatie met voormalig trainer Stijn Vreven.