Dorstige bomen hebben weer genoeg te drinken in de Pannenhoef

ETTEN-LEUR/RIJSBERGEN - De paden zijn weer droog, dus natte voeten zijn er niet meer bij voor de wandelaars in natuurgebied de Pannenhoef. Dat was een week geleden wel anders, toen het waterpeil ruim een halve meter was gestegen vanwege de overvloedige regenval van de laatste tijd. De natuur werd er blij van.

,,Het was wel niet zo leuk voor de wandelaars, laarzen waren echt nodig. Maar nu kunnen ze weer volop genieten van een opgefriste natuur”, zegt boswachter Bart Pörtzgen.

,,We hebben het zelf zo gestuurd dat water bleef staan, het waterpeil expres zo hoog gehouden om de bodem de mogelijkheid te bieden het vocht goed op te nemen. Vooral in het voorjaar is dat heel belangrijk. De bomen schieten in het blad, de sapstromen komen weer op gang en dan is water hard nodig”, vertelt Pörtzgen.

Dat waterpeil sturen, dat gebeurt in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta. Door enkele stuwen omhoog te zetten wordt het water gecontroleerd afgevoerd richting Breda.

,,Het jaar 2017 was ook erg nat”, vertelt de boswacher, ,,maar 2018 en 2019 juist extreem droog.” Het gevolg van die droogte: schade aan flora en fauna, met name de waterfauna. Vooral de libelles en de zeldzame heikikkers, waarvan de mannetjes in paringstijd blauw worden, moesten het ontgelden.

Snackbar voor de reigers

,,Libelles zetten hun eitjes af op het water, en dat was er nauwelijks. En de eiklompen - het kikkerdril - van de heikikkers verdroogden. Twee jaar geen nakomelingen dus.” Maar volgens Pörtzgen zat er ook een voordeel aan de verdroogde vennen: ,,Het was juist goed voor de amfibieën, want de roofvissen lagen op het droge en vormden een snackbar voor de reigers.”

Volgens de boswachter zijn er niet echt plantensoorten uitgestorven tijdens de droge periode, maar waren er wel enkele grassoorten die de droogte niet goed aankonden. Het gevolg was dat weilanden kruidenrijker werden - “En dat is ook weer een voordeel. Neem duizendblad: die bloemetjes zijn echt lekker door de kruidenboter.”

Verzwakte bomen

Wel is er uiteindelijk 7 hectare met fijnspar verdwenen. Bomen die verzwakt waren door de droogte en vervolgens ten prooi vielen aan de letterzetters, een bepaalde type kevers, moesten gekapt worden. Een probleem dat zich volgens de boswachter trouwens in heel Europa voordoet. De droogte en hitte hebben de afgelopen jaren niet alleen Nederland getroffen.

Maar zelfs in dit geval ziet Pörtzgen nog de zon achter de wolken schijnen, als het om de lokale natuur gaat. ,,We maken gebruik van de situatie om deze bossen om te vormen tot een meer gemengd bos, met in hoofdzaak linde, tamme kastanje, eik en beuk. De besdragende struiken die we eronder planten, trekken weer veel verschillende soorten vogels aan.”

Zandzakken ingezet

Op het natste moment stond het water in de Pannenhoef gemiddeld een halve meter hoger dan normaal, waardoor op sommige plekken zelfs zandzakken moesten worden gebruikt om problemen voor te zijn. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat de Turfvaart met het vuilere ‘landbouwwater’ overstroomde naar de schonere Bijloop. Het water is inmiddels weer aardig gezakt tot bijna het normale peil en de paden zijn weer droog.