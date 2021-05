Doorstroming en veiligheid bij kruispunt Lichttorenhoofd blijven problematisch

Niet het pretpark of de bioscoop, maar naar de speeltuin: ‘Geen wonder dat het superdruk is hier’

4 mei ETTEN-LEUR/MOERDIJK - Wat doen gezinnen in een coronameivakantie waarin dierentuinen, bioscopen, musea, theaters dicht zijn? Naar de speeltuin natuurlijk! Bij De Hoge Neer in Etten-Leur is het maandagochtend volle bak. Niet warm, maar wel zonnig, dus een prima dag voor de speeltuin. Ook in Helwijk is het maandag lekker druk op de klim- en klautertoestellen.