Donderdag bij de Roode Looper: 'Hoe gaat het economisch gezien eigenlijk met Etten-Leur?'

ETTEN-LEUR - Elkaar ontmoeten en netwerken. Daar draait het om bij het tweejaarlijkse ondernemersevent De Roode Looper. Donderdag wordt het voor de zevende keer gehouden. Niet zoals voorgaande jaren in het Trivium of het Stadskantoor, maar op de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur, de KSE.

"Omdat we in tegenstelling tot eerdere edities dit keer ook een theatraal gedeelte hebben", verklaart Twan Robbeson de keuze. "Wat we voor ogen hebben, komt alleen tot z'n recht in een theaterzaal."

Over wat de organisatie voor ogen heeft, wil Robbeson wel een tipje van de sluier oplichten. "Verwacht geen receptie. In een talkshow-achtige setting laten we onder leiding van gespreksleider Peter Tunnisen een aantal partijen aan het woord die hun visie geven op bepaalde ontwikkelingen in Etten-Leur."

"Het mag er best lekker spontaan aan toe gaan. Maar natuurlijk zijn we met z'n allen als ondernemers benieuwd hoe het nou eigenlijk gaat met Etten-Leur: is er meer of minder bedrijvigheid, hoe zit het met de werkgelegenheid? In z'n algemeenheid zal wethouder Jean-Pierre Schouw een economische update geven."

Het netwerkevenement biedt de mogelijkheid aan alle ondernemers uit Etten-Leur om op informele wijze met elkaar en de gemeente kennis te maken of om bij te praten. Alle ondernemers die in Etten-Leur gevestigd zijn, zijn uitgenodigd. Vanaf 16.30 zijn ondernemers welkom.