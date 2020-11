Dokter komt niet meer op de koffie, maar zo is er toch extra oog voor thuiswonende ouderen

Griepprik op door grote vraag, ook ‘weigeraars’ willen nu vaccin

30 oktober Wie nu nog een griepprik wil halen, loopt kans achter het net te vissen, want de griepprikken zijn op. Het coronavirus heeft voor een grotere vraag naar inentingen gezorgd dan voorgaande jaren. ,,Ik werk hier al twintig jaar, maar het is voor het eerst dat we geen vaccins meer hebben”, vertelt doktersassistente Miranda Weterings van huisartsenpraktijk Van Vugt/Ten Doeschate in Etten-Leur.