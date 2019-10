Doek valt voor Smartlappenfestival Etten-Leur

Brabant vertrekt weer naar China, maar begint nog even niet over mensenrech­ten

7:00 DEN BOSCH - Allemaal leuk en aardig dat de provincie Brabant op handelsmissie gaat naar China, maar wordt er dan ook iets gezegd over de aantasting van de mensenrechten? Nou nee, niet als het aan provinciebestuurder Martijn van Gruijthuijsen (Economie, VVD) ligt. ,,We hebben al meer dan 25 jaar contacten met de provincie Yangzhou, maar ik kom daar eind oktober voor het eerst als gedeputeerde. Dan ga ik daar niet over beginnen’’, zegt Van Gruijthuijsen.