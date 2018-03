Doek valt eind september voor Studio 076 in Etten-Leur

Oud nieuwsbericht over kinderlokker in West-Brabant zorgt voor onrust

7:26 BREDA - Een nieuwsbericht uit 2006 over een kinderlokker in West-Brabant zorgt voor onrust onder ouders en kinderen. Het bericht wordt volgens de politie gedeeld in verschillende appgroepen in Breda, Etten-Leur en Rijsbergen.