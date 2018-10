ETTEN-LEUR - Doe Maar Vet komt er weer aan! Bands kunnen zich inschrijven voor de jaarlijkse bandstrijd in Café K’Annet in Etten-Leur.

Negen bands strijden in de voorronden op 15, 22 en 29 maart 2019 voor een plekje in de finale op vrijdag 5 april. De hoofdprijs is een prime time optreden op het hoofdpodium van Popelucht 2019, dat ieder jaar in het laatste weekend van augustus plaatsvindt in het Oderkerkpark.

Deelnemende bands moeten uit Noord-Brabant komen en driekwart van het repertoire moet eigen werk zijn. Alle muziekgenres, van pop/rock tot singer/songwriter, zijn welkom. De ervaring leert dat vele ‘DMV bands’ goede bekenden worden van Poppodium Nieuwe Nobelaer en ook regelmatig uitgenodigd worden voor andere (binnen)evenementen.

Programma

De voorronden en de finale in Café K’Annet starten om 20.30 uur. De toegang is gratis. Aan het eind van de derde avond kiest een onafhankelijke jury de drie beste of leukste bands, die vervolgens in de finale op 5 april strijden om de hoofdprijs. Tijdens het jury-beraad op de finaleavond treden de winnaars van vorig jaar, The Shabby Harry’s, op.