Dode man in auto Sint Willebrord kwam niet door misdrijf om het leven

Hennepkwe­ke­rij met meer dan 1000 planten opgerold in Et­ten-Leur

10:35 ETTEN-LEUR - In een bedrijfspand aan de Pauvreweg in Etten-Leur heeft de politie woensdag een hennepkwekerij ontmanteld. In het pand werden 1185 hennepplanten aangetroffen. De politie hield een 51-jarige man aan.