Dit zijn de partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Moerdijk en Etten-Leur

Stemmers in Moerdijk hoeven op woensdag 16 maart uit maar acht partijen te kiezen in plaats van uit tien. Bennie Blom van de SP stapt per 16 maart over naar de fractie van Onafhankelijk Moerdijk, tot vreugde van lijsttrekker en wethouder Jack van Dorst. Of Blom op een verkiesbare plek komt te staan, is nog niet duidelijk, OM heeft de kandidatenlijst nog niet gepresenteerd.