‘Dit was nooit de bedoeling’: Etten-Leur schaaft omstreden parkeerregels op ’t nippertje bij

Maar die hogere kosten en de verwarring rondom parkeerapps zijn nooit de bedoeling geweest van de nieuwe parkeerverordening, zei de wethouder ook. Die gaf toe dat hij zaken verkeerd heeft ingeschat en kwam tijdens de raadsvergadering met voorstellen om knelpunten op te lossen.

Vorige week ontstond grote onrust over de nieuwe parkeerverordening die vanaf 1 februari gaat gelden. De pijn zit in de regels voor gebieden met vergunningparkeren.

Dag papier, hallo app

Wie op bezoek gaat bij iemand die in zo'n gebied woont, mag wél zonder vergunning parkeren. Daarvoor konden inwoners van die gebieden tot nu toe papieren kraskaarten gebruiken, of een bezoekerspas à 40 euro per jaar. Vanaf 1 februari moet dat dus veranderen.

Etten-Leur wil op den duur gaan werken met een volledig digitaal parkeersysteem: veel efficiënter. Dus maken de (kras)kaarten plaats voor een systeem waarbij bewoners het kenteken van bezoekers online door moeten geven. Een potentieel probleem voor mensen die niet zo handig zijn met telefoons en computers.

Duurder uit

Bovendien veranderen ook de tarieven in het nieuwe regime. Het college stelde voor bewoners om 1 euro per bezoekende auto te vragen. Dat kan in de papieren lopen, rekenden inwoners al snel uit. Wie nu 40 euro betaalt voor een bezoekerskaart voor een jaar, zou in het nieuwe regime met drie bezoekers per week dik 150 euro kwijt zijn.

Allemaal gerechtvaardigde zorgen, beaamde wethouder Van Aert - die van vrijwel alle partijen in de raad op zijn kop kreeg voor de late en verwarrende communicatie rondom de nieuwe regels.

Ruimhartige hulp

Van Aert heeft daarom ter elfder ure een aantal aanpassingen voorgesteld. Zo komt er veel hulp voor mensen die moeite hebben de parkeerapp te doorgronden. Zij kunnen in de beginperiode volop hulp en uitleg krijgen van de gemeente. Ook opperde Van Aert een overgangsperiode tot en met 1 april: daarin kan de gemeente losser met de nieuwe regels omgaan, zodat mensen even kunnen wennen.

Quote Het is nooit onze bedoeling geweest dat inwoners hier veel meer geld aan kwijt zouden zijn Kees van Aert, wethouder

Tenslotte is het college bereid tarieven aan te passen. Van Aert: ,,Dat de kosten voor sommige mensen veel hoger uit kunnen pakken: dat hebben we gewoon verkeerd ingeschat. We hebben de bezoekersparkeerkaart ooit kostendekkend gemaakt, het is nooit onze bedoeling geweest dat inwoners daar nu veel meer geld aan kwijt zouden zijn. Daarom willen we een oplossing bieden die zo dicht mogelijk bij die 40 euro komt die mensen nu betalen.” Het college zet daarvoor in op een uurtarief van 25 cent voor bezoekers in vergunninghoudersgebieden, tot een maximum van 1 euro per dag.

Ook is het misschien tóch mogelijk de waarde van ongebruikte kraskaarten terug te storten, of om te zetten in tegoed voor het nieuwe digitale systeem. Eerst zouden overgebleven kaarten hun waarde op 1 februari ‘gewoon’ verliezen.

Niet te overzien

De late introductie van al deze aanpassingen leidde tot een rommelige discussie in de gemeenteraad, omdat zowel het college als de raadsleden de gevolgen van deze aanpassingen nog niet volledig kunnen overzien.

Dinsdagavond praat de gemeenteraad verder over het onderwerp. Dan zal zij ook écht moeten besluiten over eventuele aanpassingen, omdat Etten-Leur hoe dan ook op tijd een nieuwe parkeerverordening nodig heeft. Pas dinsdagavond wordt dus duidelijk hoe de nieuwe regels er precies uit komen te zien.