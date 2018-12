Dit was het nieuws uit 2018 dat journalist Hélène Schenk het meest bijblijft

Journalist Hélène Schenk blikt terug op het nieuws van 2018 uit de gemeente Rucphen dat haar het meest is bijgebleven.

Waardevol moment

Ik ken haar al jaren. Ingrid van Loon heet ze en we hadden in een ‘vorig leven’ meestal telefonisch contact omdat ze woordvoerster was, en is, van woningcorporatie WonenBreburg. In november kwam ik haar opnieuw tegen, maar nu in een andere rol. Ingrid is namelijk ook vrijwilliger bij hospice Marianahof in Etten-Leur.

Precies vier jaar geleden overleed daar Simone, een dierbare vriendin van me, veel te jong aan de gevolgen van kanker. Haar laatste weken wist ze zich omringd door vrijwilligers als Ingrid, die hun tijd en liefdevolle aandacht richten op mensen die dat in die omstandigheden zo hard nodig hebben.

Ingrid vertelde dat ze een blog maakt over Marianahof. Verhalen over momenten die het waard zijn om te delen. ,,Het is volgens mij de kunst om aandacht te blijven hebben voor de mens en zijn waardevolle leven, juist als een ziekte de overhand wil nemen en de dood nabij is”, zegt Ingrid. Zelf was ze 17 jaar toen haar vader plotseling overleed. Dat maakte dat ze iets wil betekenen voor mensen die nog wél afscheid van het leven kunnen nemen. Bijzonder, en inspirerend.

Nieuw dat erin hakt. Bij iedereen

Bij een uitslaande brand in een schuur aan de Nieuwe Kerkstraat in Etten-Leur kwam in augustus van dit jaar een 32-jarige vrouw om het leven. Haar man raakte zwaargewond en ook haar kind van twee jaar liep verwondingen op.

Nieuws dat erin hakt. Bij iedereen. Dus ook bij journalisten. Een journalist onderzoekt, bericht. En vraagt. Het gezin bleek al jaren in een schuur te wonen. Waarom woonden ze daar? Hadden ze daar een vergunning voor?

Pas na dagen vragen kregen we antwoord. Het gezin had geen vergunning om in de schuur te wonen. ‘Meldt de gemeente’, voegde ik daar aan toe, hoewel ze dat dus niet uit eigen beweging met de pers gedeeld had. Dat bericht leidde tot heftige reacties op Facebook. De gemeente werd aangevallen. Was het al niet erg genoeg dat een jonge vrouw bij de brand het leven had gelaten?

De gemeente verweerde zich op haar website. Citaat: ‘Het laatste wat we willen, is dat deze mensen gekwetst worden door berichten in de media. Ook op vragen die we niet gepast vinden, geven we een eerlijk antwoord.’

Het laat me niet los. ‘Niet gepast’. Want wie bepaalt dat?

Etten-Leur deugt wel

Een onderzoek naar het economisch belang van toerisme voor Etten-Leur leerde eerder dit jaar dat toeristen de gemeente ‘gezellig, leuk, mooi en goed’ vinden.

Dat is leuk voor de gemeente. Driewerf hulde. Ik startte mijn loopbaan bij deze krant bijna dertig jaar geleden op een kantoor in Etten-Leur, maar mijn nieuws mocht ik halen in de (toenmalige) gemeenten Hoeven en Rucphen.

Rucphen, in die tijd, was een journalistiek walhalla. Daar werden op enig moment in achtertuinen 160 woningen ontdekt. Gebouwd zonder vergunning, maar met medeweten van het gemeentebestuur. De winnaar van de jaarlijkse milieuprijs bleek illegaal afval op zijn perceel gestort te hebben en de wethouder die sociale zaken in portefeuille had, werd ervan verdacht dat hij personeel in zijn eigen bedrijf zwart uitbetaalde.