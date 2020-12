Dit was het goede nieuws van 2020: baby's, breien en groeiende bedrijven

ETTEN-LEUR - In de laatste dagen van dit jaar vroegen we mensen in Etten-Leur wat hun glas in 2020 halfvol maakte - of misschien zelfs hartstikke vol. Een oppepper voor de donkere dagen: lees hier het goede nieuws van eigen bodem.

Kunstenares Debbie Nijland werkte dit jaar maanden vanuit een voormalig winkelpand in de Bisschopsmolenstraat:

,,Eerder deze maand is mijn eerste kleinkind geboren, dat is natuurlijk een prachtige manier om het jaar af te sluiten. En extra leuk is dat mijn kleindochter met haar tweede naam naar mij is vernoemd - dan gaat een oma helemáál naast haar schoenen lopen van trots. Daar word je zelfs in het allervreemdste jaar nog vrolijk van.”

Volledig scherm Mike Risher. © Marcel Otterspeer

Mike Risher, eigenaar van zelfverdedigingsschool Mabuhay Self-defense:

,,In het voorjaar zakte ons ledenaantal door de eerste lockdown wat terug, tot rond de 300 leden; daarna zijn we enorm gaan groeien. We sluiten 2020 af met ruim 400 leden. Wat een verschil met die onzekere periode een paar maanden geleden. Mabuhay verhuisde dit jaar van het X-EL-pand naar een groot pand aan de Mon Plaisir. Ik ging van 150 naar 1450 vierkante meter, en vraag me nu soms af of zelfs dat over een tijdje niet krap wordt.”

Quote Over een paar weken gaat mijn an­ti-pestpro­ject van start, daar ben ik erg trots op

,,Onze leden hebben ons dit jaar fantastisch gesteund. We zoeken naar mogelijkheden om daar iets voor terug te doen, zeker tijdens deze nieuwe lockdown. Kijken of iemand bijvoorbeeld behoefte heeft aan een betalingsregeling, of we geven een shirt als dank, of we regelen iets met lessen die mensen later in kunnen halen.”

,,O ja, wat ook heel mooi is: ik werk al jaren aan een project om pesten tegen te gaan, een project dat ik samen met de gemeente en andere instanties uit wil voeren. Over een paar weken gaat dat anti-pestproject eindelijk echt van start. Daar ben ik erg trots op.”