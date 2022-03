Dit voorjaar de tuin laten doen? Dan moet je er snel bij zijn

Want al die groenbedrijven en eenmanszaakjes die er de afgelopen jaren bij zijn gekomen, verzuipen in het werk. Opdrachten genoeg, dat is het probleem niet. Het probleem is het tekort aan groene handjes. Volgens Richard Maaskant van de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners is de vraag naar vakmensen nog nooit zo groot geweest als nu.