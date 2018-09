Dit vindt de gemeenteraad van Etten-Leur over hoogbouw in de wijk

Oplossing in zicht voor brede school De Vleer in Et­ten-Leur

11:00 ETTEN-LEUR - Er lijkt een oplossing in zicht voor het huisvestingsprobleem in brede school De Vleer in Etten-Leur. De gemeente gaat opnieuw met Surplus in gesprek over de leegstaande ruimte boven de kinderopvang van Kober.