Dit vinden de Etten-Leurse partijen van de bouwplannen van de Nieuwe Nobelaer

ETTEN-LEUR - Na jarenlang discussiëren is het maandag aan de Etten-Leurse raad om een oordeel te vellen over de bouw van de Nieuwe Nobelaer. Aan de vooravond daarvan laat de politiek alvast haar licht schijnen op de kwestie.

De raad praat opnieuw over de plannen omdat het duurder uitvalt. Door de aantrekkende economie valt een aantal eerder ingecalculeerde voordelen weg.

PvdA

Hans Wierema (PvdA) zegt dat zijn partij altijd al ‘Nobelaer-minded’ is geweest. ,,En er is al veel gesneden in de plannen. Ik zie nu eigenlijk geen andere optie dan akkoord te gaan met de plannen. Toen we in een economische dip zaten, hebben we kunnen profiteren van de voordelen die dat opleverde bij de bouw van een nieuw zwembad en de bouw van brede scholen. De Nieuwe Nobelaer hebben we toen voor ons uitgeschoven en nu pakt het een keer slecht uit.”

D66

Dat zegt ook Ron Dujardin van D66. Hij was wethouder toen besloten werd tot nieuwbouw van zwembad De Banakker. ,,Over de Nieuwe Nobelaer heeft de politiek al die tijd nooit echt de knoop durven doorhakken. Op het plan dat er nu ligt, moeten we niet nog meer beknibbelen. Wat er nu ligt, is prima op maat en schaal voor Etten-Leur.”

GroenLinks

Simon Jacobs van GroenLinks is voorzichtig bij het oordelen over het inmiddels opgebouwde dossier. ,,Wij zaten toen nog niet in de raad. Wij zijn natuurlijk wel bijgepraat over hoe de zaken gegaan zijn maar we weten dat niet uit eerste hand. De Nobelaer is een vrijwel onmisbare plek binnen het culturele leven. Mijn indruk is dat het wat voortvarender had gemogen, zeker toen duidelijk was dat de economie al lichtjes aan het herstellen was.”

Leefbaar Etten-Leur

Louis Roks van Leefbaar Etten-Leur zegt dat hij de kosten voor Nieuwe Nobelaer belachelijk hoog vindt. ,,Wij geven daar nu 3,3 miljoen euro subsidie aan. Dat is waanzin. Ik heb wel respect voor wat de mensen van de Nobelaer inhoudelijk doen. Maar dit is onbetaalbaar, één grote luchtbel.” Roks zou het huidige plan het liefste ingeleverd zien voor een alternatief waarbij voorzieningen zoals de bibliotheek en de speel-o-theek ondergebracht worden in leegstaande winkelpanden in het centrum.

CDA

CDA’er Ronnie Buiks zegt dat zijn partij wil doorgaan met het plan voor de Nieuwe Nobelaer zoals dat er nu ligt. ,,Maar we moeten wel bekijken hoe we het financieel insteken. Daarbij moeten we goed kijken naar wat er mogelijk is met Europese en landelijke subsidies. Bijvoorbeeld op het gebied van rente en van van zonnepanelen. En ook hopen we dat Nieuwe Nobelaer meeprofiteert van de verbeterde economie.”

VVD

Edgar de Jager zegt dat zijn VVD er nog niet uit is. ,,Wij bereiden voor maandag nog vragen voor over onderdelen waarop wij nadere informatie willen hebben. Op dit moment hebben we nog geen helder, hard standpunt over de plannen.”

Algemeen Plaatselijk Belang

Peter van der Wulp herinnert eraan dat zijn Algemeen Plaatselijk Belang een kritische houding tegenover de Nieuwe Nobelaer bij de verkiezingen in 2010 heel hoog op de agenda had staan. ,,De plannen die er toen lagen kostten meer dan vijftig miljoen. Daarna is er redelijk veel geschrapt en versoberd. Wij hebben er steeds op gehamerd dat het centrum moest worden op de maat en schaal van Etten-Leur. We staan nog steeds positief tegenover het plan dat er nu ligt.”

Ons Etten-Leur

Björn Vaarwerk van Ons Etten-Leur wil zich voor de raadsvergadering niet te veel in de kaart laten kijken. ,,We hechten zeker belang aan een goed cultureel centrum en er is ook lang genoeg over nagedacht. Wat we er verder van vinden zal maandag blijken. Ik zou het niet netjes vinden als onze mening voordien al in de krant staat.”