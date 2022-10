Dit staat er op de agenda rond 11-11 in Etten, Leur en Moerdijk

‘Voordat we in Moerdijk konden filmen, moesten we laten zien dat we geen radicale milieuacti­vis­ten waren’

MOERDIJK/ROTTERDAM - De makers van Wild Port of Europe belandden in héél andere omstandigheden dan natuurfilmers gewend zijn. Ze filmden niet in groen gebied, maar pal naast zware industrie. ,,Sommige camera’s mochten niet. Daarmee konden we per ongeluk brand veroorzaken.”

18 oktober