Dit speelse kunstwerk van 7 meter hoog komt in de Banakkers

Het 'draadje' is in werkelijkheid een stalen paal; het totale werk wordt zo'n 7 meter hoog en moet wijkbewoners al van een afstandje een gevoel van thuiskomen geven. Rondom komen gele zitelementen. Ook in het donker moet het werk een baken zijn, met dank ook aan spotjes in het gras.



Zo'n twee jaar geleden kreeg de wijkvereniging bericht dat de Banakkers volgens gemeentelijk beleid 'aan de beurt' was voor een nieuw kunstwerk. Een oproep in een vakblad voor kunstenaars leverde 93 inzendingen op, waaruit de wijkbewoners in samenspraak met de kunstcommissie van de gemeente het werk van Van der Eerden kozen, zegt Venema. ,,We vonden het een origineel idee voor een kunstwerk, dat door de 'dayglow' niet alleen overdag, maar ook 's avonds de aandacht trekt.''