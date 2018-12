Dit nieuws bleef journalist Nicole Roelands het meest bij van 2018 in Etten-Leur

Als journalist moet je altijd je oren en ogen goed openhouden. Zo was ik in september op bezoek bij Frans Klep, een inwoner uit Etten-Leur die zich kwaad maakte over de gele gevel van Vincents Bed & Bistro op de Markt. Hij vertelde tijdens dat gesprek ook dat hij al een paar keer een cameraploeg had gezien in de buurt van de Moeierboom. Er zou een serie over Etten-Leur worden gemaakt. Klep wist niet wie de cameramensen waren, wel had hij accordeonist Juul Bouman erbij zien staan. Ik zocht contact met accordeonist die mij weer doorverwees naar Etten-Leurenaar Stephan Beute (27). Die fietste eens langs de Moeierboom en hoorde gemopper, maar ook gelach. ,,Het klonk altijd gezellig.” Zo ontstond het idee over een vijfdelige serie over het typische clubje onder de Moeierboom: De Bemoeierboom.



Beute en zijn compagnon Menno Schoone (23) zochten een geschikt platform en wij wilden het initiatief graag omarmen. Op 8 november nodigden we de hoofdrolspelers uit voor de première. Gezamenlijk keken we de afleveringen op onze redactie. Het leverde hilarische momenten op. Want ook tijdens het kijken van de vijfde én laatste aflevering moest wéér iedereen lachen als Toon Heeren - beter bekend als D’n Schoorsteen - zegt: ‘Ik heb last van mijn keel hoor.’