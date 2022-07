Dit najaar meer duidelijkheid over hoe de oude Nobelaer wordt ingevuld

Dit plan kreeg inmiddels een naam: ‘Podium’. Op een website die de ontwikkelaar van het project lanceerde, staat dat de verkoop voor deze woningen in het najaar begint (dat is vóór het begin van de bouw). Na jaren plannen komt de realisatie nu echt in zicht.

Inmiddels ligt er ook een voorlopig ontwerp voor de indeling van het terrein. Gemeente en ontwikkelaar willen dat ontwerp kort na de zomer (in september of oktober) presenteren aan omwonenden en andere geïnteresseerden, voordat het definitief wordt vastgesteld. Die hebben dan een aantal weken de tijd om bezwaren of suggesties door te geven.

Drie tot vijf woonlagen

Volgens wethouder Jean-Pierre Schouw worden de appartementen verspreid over verschillende gebouwen met verschillende hoogtes. De ontwikkelaar heeft het op de projectwebsite over halfverdiepte parkeerkelders en gebouwen met drie tot vijf woonlagen. Die appartementengebouwen staan ingetekend op de plek waar tot nu toe de oude Nobelaer en bijbehorende parkeerplaats stonden. Aan de achterkant van het terrein, dichter bij de Van den Elsenstraat, staan rijtjeshuizen ingetekend.

Het is hoe dan ook de bedoeling dat het voormalige Nobelaerterrein een groene uitstraling krijgt en beter bestand is tegen het snel veranderende klimaat, zegt wethouder Schouw. ,,Dan kun je bijvoorbeeld denken aan halfverharding, zodat regen bij flinke buien beter wordt opgevangen. Of aan bepaalde beplanting die beter bestand is tegen warmte en droogte.”

Blauwdruk

Maar welke keuzes daarin precies worden gemaakt, dat hangt volgens Schouw nog voor een deel af van de reacties die Etten-Leurenaren rond de presentatie in september of oktober doorgeven. ,,Het ontwerp dat mensen nu kunnen bekijken is een blauwdruk, een grove schets. Je kunt daarop zien waar we bijvoorbeeld groen, parkeerplaatsen en wegen willen hebben. Maar hoe dat groen of de bestrating dan precies wordt ingevuld - wát voor planten, wát voor verharding - dat ligt op dit moment nog open.”

Eerdere versies van het plan hielden de deur op een kier voor hogere appartementencomplexen: daarin was sprake van zes woonlagen bovenop een halfverdiepte parkeerkelder. De directe buren van het plan vonden dat veel te hoog en uitten hun ongenoegen. In de huidige ontwerpen is van zulke hoge flats geen sprake meer.

Het gemeentebestuur van Etten-Leur verwacht het definitief ontwerp voor de oude Nobelaer-locatie rond de jaarwisseling vast te stellen.