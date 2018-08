Dit moet je weten over de Profwielerronde Etten-Leur

Zelfs de ijsboer snakt naar wat verkoeling

9:48 ETTEN-LEUR - De gebeden van velen zijn verhoord: vanaf vandaag koelt het af en klatert er, hopelijk, weer eens water op de straten. Is Etten-Leur na zo veel zon toe aan wat verfrissing, of had de tropische toestand best wat langer mogen aanhouden?