Dit kan Etten-Leur voor je doen als je even krap bij kas zit

Buurt boos over nieuw plan voor ‘hoogbouw’ in Et­ten-Leur: ‘Er is helemaal niet met ons overlegd’

6:51 ETTEN-LEUR - Omwonenden van de geplande nieuwbouw aan de Couperuslaan in Etten-Leur zijn ontstemd over het gewijzigde bouwplan dat maandagavond aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. ,,In dat plan is nog steeds sprake van hoogbouw én er is helemaal geen overleg met ons gevoerd”, zegt directe buurman Rik Peters.