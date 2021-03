Dit jaar ontvangt deze boer - en vele anderen - geen winstuitkering van FrieslandCampina

FrieslandCampina is inmiddels een van de grootste met 16.000 leden, 23.000 medewerkers en een omzet van 11 miljard euro. Ook ik ben erbij aangesloten. Omdat het zo ontzettend groot is geworden komt het verenigingsgevoel - ons kent ons en we doen het samen - weleens in de verdrukking. Maar het basisprincipe staat nog steeds. Melkveehouders leveren de melk, de fabrieken verwerken het en verkopen het vervolgens voor de best mogelijke prijs. Ik moet er niet aan denken om al mijn melk zelf te verwerken en te verkopen. Want wat is eigenlijk het beste recept voor een Mona toetje en hoe krijgen ze die Milner kaas zo lekker?