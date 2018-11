Dit is er te doen op Dun Ellufde van Dun Ellufde in Etten-Leur en Moerdijk

Zo wordt er in Spieringkruiersdurp (Moerdijk) volop gesauweld. Zaterdagavond neemt het publiek in de Blokhut plaats achter lange biertafels en beklimmen vijf sauwelaars het podium. Ook worden de prins, raadsleden en de hofdames voorgesteld. Zondagmiddag herhaalt dit tafereel zich in de Ankerkuil.

Quote Niet alleen op zondag de elfde, maar ook vrijdag en zaterdag wordt de aftrap van carnaval gevierd In Zeuvebultelaand (Zevenbergen) is er vanaf 20.30 uur een carnavalsbal in Van der Hooft. Tijdens deze avond wordt het gevolg gepresenteerd. Ook wordt het carnavalslied van 2019 gekozen.



Zaterdag start om 21.00 uur ‘Dun Ellufde van Dun Ellufde’ in café De Graanbeurs. Evenals in Zevenbergen, is er ook in ‘t Kleigat (Fijnaart) een liedjesfestival en wordt de club gepresenteerd. Ook zijn er optredens van de Stadse Blaozers en de Gebroeders Rossig.

Het carnaval in Zwammegat (Standdaarbuiten) start zaterdag eveneens met een bal. Ook daar is er een liedjesfestival en worden de prins, nar en de raad bekend gemaakt. Het bal begint om 20.00 uur en wordt gehouden in De Standaert.

Jeugdbal

Vanaf 17.00 uur zijn de kleine Kantemaaiers morgen welkom in café Noordhoek voor het jeugdbal. Om 18.00 uur wordt er friet met knakworst geserveerd. Vervolgens wordt de nieuwe jeugdraad voorgesteld en zijn vanaf 20.00 uur ook oudere carnavalsliefhebbers welkom.

Ook in Loerendonck (Klundert) begint het leutfeest morgen al. Niet in het Parochiehuis, maar in de Niervaert. Daar barst om 20.30 uur carnaval los met het voorstellen van de jeugdraad. Ook zijn er verschillende optredens.

