Dit is de nieuwe kieslijst van PvdA Etten-Leur: mix van oudgedienden en nieuwelingen

ETTEN-LEUR - Ervaring en vers bloed wisselen elkaar af op de kandidatenlijst van de PvdA in Etten-Leur. Hans Wierema voert net als vier jaar geleden de lijst aan bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

May Rijnen, de nummer twee op de lijst, is met 19 jaar raadservaring eveneens een oudgediende binnen de PvdA. Jeffrey Bakx en Arno Mol staan respectievelijk derde en vierde op de lijst en zijn betrekkelijk nieuw. Bakx is sinds vorig jaar actief als burgerraadslid. Mol heeft al eerder raadswerk gedaan en adviseert de fractie momenteel. Marcel van Roekel is een nieuw gezicht en staat op plek vijf.

,,Alle kandidaat raadsleden leveren ieder op hun eigen manier een bijdrage aan de gemeenschap", stelt Wierema. ,,De een zit in het bestuur van een sportvereniging, de ander help wilgen knotten of is bijvoorbeeld vrijwilliger bij de marathon. Ze zijn allemaal sociaal betrokken."