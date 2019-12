Dit is de eerste vuurwerkvrije zone in Etten-Leur

Interview Juf Anne van Oudenbos­sche basis­school stond op het Malieveld: ‘Toekomst onderwijs staat op het spel’

29 december OUDENBOSCH - Anne is nog niet moe gestreden. De jonge juf van groep acht van basisschool De Bukehof in Oudenbosch doet zeker mee aan de nieuwe tweedaagse onderwijsstaking die de bonden voor 30 en 31 januari hebben afgekondigd. ,,We moeten het been stijf houden. Ja, de lonen gaan met de nieuwe cao omhoog. Maar het gaat om veel meer. De toekomst van het hele onderwijs staat op het spel. Als het mij gegeven is om moeder te worden; wat voor les krijgen mijn kinderen straks nog?”