Dit Etten-Leurse stel maakt een kerstpakket voor een arm gezin

Video West-Bra­bant blijft tobben met arbeidsmi­gran­ten

9:00 BERGEN OP ZOOM/BREDA - Makkelijk gaat het nooit. Begin over arbeidsmigranten en de hakken gaan in het zand. Zie de krantenkoppen in BN DeStem van de laatste maanden: Overlast van migranten (Breda), Grote weerstand tegen joblodge (Bergen op Zoom), Actie tegen migrantenwijkje (Dinteloord), Arbeidsmigranten beter verspreiden (Moerdijk).