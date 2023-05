Dit betaal je in Etten-Leur voor een paspoort

Nu ook onderzoek in rioolstel­sel Breda naar nurdles: ‘Dit wordt een aanpak voor de langere termijn’

BREDA - Het onderzoek naar plastic korrels, oftewel nurdles, in de Mark is in volle gang. Gemeente en waterschap zijn in gesprek met bedrijven die nurdles gebruiken, het rioolstelsel wordt onderzocht en Nederland en België trekken samen op bij het onderzoek.