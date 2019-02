Dit bedrijf uit Etten-Leur bouwde in drie maanden 35 trucks voor Defensie

Er zijn nog 11 van deze wagens, Anaconda genaamd, in de maak. De overdracht was op Curaçao, want de Anaconda's zijn speciaal ontworpen voor de daar gelegerde commandotroepen. De Anaconda's vervangen de trucks van Mercedes-Benz, die er na jaren trouwe dienst uit moesten. Deba-directeur Mark Scheffers is de nuchterheid zelve, maar hij kan zijn trots niet verhullen als hij over de klus vertelt: "Dit project is onze grootste order ooit. Het is een kwart van onze jaaromzet.”