‘Distributiecentrum Mediamarkt naar Etten-Leur? Dan nadenken over huisvesting arbeidsmigranten’

Van Liefland gaat er zonder meer van uit dat voor de invulling daarvan voor een deel ook een beroep gedaan wordt op werknemers van elders. ,,Dat zien wij altijd als er grotere aantallen banen ingevuld worden. Dan wordt een deel lokaal en regionaal ingevuld. Vervolgens wordt er vaak een beroep gedaan op uitzendkrachten en verder worden de banen ingevuld door arbeidsmigranten.”



En het is die laatste categorie die Van Liefland wat zorgen baart. ,,Want er is veel te weinig huisvesting voor die groep in de regio. Daarom ijveren wij voor fatsoenlijke huisvesting bij de aanwijzing van dit soort locaties. Daar hebben wij ook nu weer op aangedrongen bij Etten-Leur en die heeft dat verzoek in beraad.”