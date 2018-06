Discussie over Milieu Educatief Centrum in Etten-Leur krijgt na de zomer vervolg

Bestuurslid Hans Wierema is er nog altijd van overtuigd dat het vroeg of laat toch een keer moet lukken om activiteiten op het gebied van cultuur en milieu te bundelen op één mooie centrale plek. ,,Die combinatie levert meer op dan dat ieder voor zich dingen blijft doen. De structuur over hoe we dat zouden willen invullen en de afzonderlijke wensen van betrokken partijen zijn met behoud van ieders eigen identiteit en eigen activiteiten bekend'', zegt hij.

Maar er is veel meer voor nodig om het Bijengilde, IVN, ZLTO en nog veel meer instanties die raakvlakken hebben met natuur en milieu bijeen te brengen, weet Wierema al vanaf 2012 uit ervaring. ,,Als ik er niet meer in zou geloven, dan was ik al lang uit dit project uitgestapt. Ik zie nog altijd kansen. Niet voor niets hebben we de deur drie jaar geleden op een kier gehouden.''

Het plan liep toen in 2015 vast omdat de gemeente na overleg met de provincie geen mogelijkheden zag ergens in het buitengebied een nieuw gebouw neer te zetten. ,,Dat is een van de punten die we bij het nieuwe college opnieuw willen aankaarten. Om te beginnen hebben we ergens een locatie nodig en zo'n gebouw kost natuurlijk veel geld. Daar is hulp van een paar grote sponsors bij nodig'', zegt Wierema over de ambities van de stichting die ruim zes jaar geleden werd opgericht met als hoofddoel Etten-Leur te voorzien van een milieu- educatief centrum.