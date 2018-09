Directrice neemt na 10 jaar afscheid van 'hechte gemeenschap' Munnikenheide College

Gamko: Al zestig jaar een begrip in de horeca

19 september ETTEN-LEUR - Wat 60 jaar geleden begon in een schuur aan de Ginnekenweg in Breda, is uitgegroeid tot een bedrijf waar iedere dag een vrachtwagen vol met koelingen de deur uitrijdt. De schuur is ingeruild voor een bedrijfspand van 13.000 vierkante meter in Etten-Leur met meer dan 140 medewerkers.