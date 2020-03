Dineren met Basil, Sybil en Manuel in Nieuwe Nobelaer

Het is een internationale show die op diverse plekken in Australië en Europa te zien is. En dus ook in Etten-Leur. Voor het eerst heeft de Nieuwe Nobelaer de vinger opgestoken voor zo'n theaterdinershow.

Met succes, want de drie avonden met elk 120 plaatsen in de foyer zijn bijna uitverkocht. Voor vrijdag de dertiende maart maken belangstellenden nog de meeste kans.

Quote Faulty Towers is een diner- en theaterbe­le­ving in één Ragna Ferwerda, Marketing Nieuwe Nobelaer

,,Eerder had we een Roald Dahl-diner in de bibliotheek, maar dat was anders van opzet met twee vertellers die op Dahls kookboek en zijn persoon ingingen”, zegt Ragna Ferwerda, medewerkster marketing en communicatie van Nieuwe Nobelaer. ,,Faulty (inderdaad fout gespeld, FI) Towers is veel meer een diner- en theaterbeleving in één.”

Drie Engelse acteurs spelen Sybil, Basil en Manuel

Drie Engelse acteurs/imitators uit het Londense Westend spelen Sybil, Basil en Manuel uit de vroegere tv-komedie van John Cleese. Zij bedienen de mensen die een kaartje voor de theaterdinershow kochten. Het drie-gangendiner wordt bereid door een plaatselijke cateraar.

Bezoekers van de show zitten met zijn allen in feite in de laatste aflevering van Fawlty Towers, dat is het idee. En dat leidt tot allerlei hilarische scenes die erg herkenbaar zijn voor mensen die de tv-serie volgden.

