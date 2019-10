Digitalisering sluipt modeltreinen binnen tijdens West-Brabantse Modelspoordagen: ‘Alleen zal de wereld dit nooit zien’

marathon brabant Kwist kwam, zag en wint voor vijfde keer marathon Et­ten-Leur

15:11 Op de dag dat zijn parkoersrecord aangevallen zou worden door de Belg Stef Simons, won Patrick Kwist in Etten-Leur toch weer gewoon zelf ‘zijn’ Marathon Brabant. De Rotterdammer finishte in een keurige tijd van 2.32.27. Drie minuten later kwam Roy Werner uit Dordrecht op de Markt als tweede over de streep. De derde plek was voor SP-kamerlid Michiel van Nispen, die tot zijn eigen verrassing een pr liep: 2.41.56.