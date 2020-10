‘Digitale hulpjes’ voor Streekmuseum dankzij coronafonds

ETTEN-LEUR - Een bezoek aan het Streekmuseum ziet er in 2020 noodgedwongen anders uit dan normaal. Maar de coronacrisis biedt het kleine museum in Etten-Leur ook kansen, dankzij een donatie uit een speciaal fonds.

Het gaat om een gift van ruim 11.300 euro vanuit het Kickstart Cultuurfonds. Dat is een tijdelijk fonds dat musea en andere cultuurinstellingen een steuntje in de rug wil bieden tijdens deze coronacrisis.

Het Streekmuseum Etten + Leur, dat bezoekers meeneemt door de geschiedenis van Etten en Leur, investeert het geld in ‘digitale hulpjes’. ,,We willen op verschillende plekken in ons museum schermen plaatsen die vanzelf aan gaan als er iemand erbij in de buurt komt”, vertelt secretaris Magiel Venema. ,,Op die schermen krijgen mensen dan informatie over wat er op die plek in de expositie te zien is, in beeld en geluid.”

Normaal gesproken krijgen bezoekers van het museum in het Paulushofje zulke informatie van een gids van vlees en bloed. Maar de meeste vrijwilligers van het museum zitten aan ‘de verkeerde kant van de 70', zoals Venema het verwoordt. ,,Veel van onze vrijwilligers willen onnodige groepen mensen nu mijden. Die zeggen: liever even niet.”

Toch ziet het Streekmuseum de komst van de ‘digitale hulpjes’ niet alleen als goede aanvulling nu veel vrijwilligers noodgedwongen een stapje terug zetten. De komst van meer beeld en geluid in het museum past ook zonder pandemie goed bij deze tijden, stelt Venema.

,,We waren toch al van plan om na te denken over manieren om ons museum in de toekomst aantrekkelijk te houden voor nieuwe bezoekers. De coronacrisis dwingt ons daar wat sneller stappen in te zetten, en biedt dankzij het Kickstart Cultuurfonds ook een kans om daar geld voor te krijgen. Want deze investering hadden we anders nog niet kunnen doen.”

Het schijnt dat het Chinese karakter voor crisis uit twee delen bestaat, zegt Venema, die staan voor ‘bedreiging’ en ‘kans’. ,,Dat voelt heel toepasselijk.”

Mondkapje verplicht

Het Streekmuseum koopt tien kleinere schermen voor een vaste plek in de expositie en drie grotere, verplaatsbare schermen. Het zal nog een paar maanden duren voordat de schermen ook echt in gebruik worden genomen, schat Venema. Het museum blijft ondertussen open, met inachtneming van een aantal speciale coronamaatregelen. Zo is reserveren verplicht, net als het dragen van mondkapjes in het museum.